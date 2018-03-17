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ПСЖ нацелился на Аллегри

Массимилиано Аллегри
14:34 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: "Пари Сен-Жермен" заинтересован в услугах главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в услугах главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство французского клуба намерено уволить действующего главного тренера Унаи Эмери по окончании сезона из-за неудачного выступления в Лиге чемпионов.

По данным издания, ранее руководство "ПСЖ" рассматривало кандидатуры бывшего тренера "Барселоны" Луиса Энрике и наставника "Челси" Антонио Конте.

Аллегри возглавил "Ювентус" в 2014 году. С итальянским клубом он смог взять три чемпионства в Серии А, Кубке Италии и дважды вывел "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Массимилиано Аллегри, Серия А, ФК ПСЖ, ФК Ювентус, Футбол.
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