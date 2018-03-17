Лидер "Динамо" близок к переходу в "Шахтер"
Новости спорта: Форвард "Динамо" Жуниор Мораес может стать игроком "Шахтера".
Нападающий "Динамо" Жуниор Мораес с большой вероятностью покинет киевский клуб и перейдет "Шахтер".
У 30-летнего форварда летом заканчивается контракт с «Динамо», а вопрос подписания соглашения с горняками в статусе свободного агента решен на 90 процентов.
Мораес перешел в «Динамо» в мае 2015 года. Успел побывать в аренде в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Напомним, летом у основного форварда горняков Факундо Феррейры, а также вингера Бернарда заканчиваются контракты с донецким клубом.