Лидер "Динамо" близок к переходу в "Шахтер"

Нападающий "Динамо" Жуниор Мораес с большой вероятностью покинет киевский клуб и перейдет "Шахтер".

У 30-летнего форварда летом заканчивается контракт с «Динамо», а вопрос подписания соглашения с горняками в статусе свободного агента решен на 90 процентов.

Мораес перешел в «Динамо» в мае 2015 года. Успел побывать в аренде в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Напомним, летом у основного форварда горняков Факундо Феррейры, а также вингера Бернарда заканчиваются контракты с донецким клубом.