"Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба

Киевское «Динамо» приняло решения не продлевать контракты с нападающими Дьемерси Мбокани и Жуниором Мораесом. Напомним, трудовые соглашения обоих легионеров истекают летом 2018 года.

Причина в том, что оба футболиста запросили чрезмерные финансовые условия новых контрактов, и в ситуации, когда одному футболисту в 2018 году исполняется 33 года, а второму - 31, динамовский менеджмент считает, что целесообразнее сделать ставку на талантливых воспитанников - Беседина, Хлебаса и Русина.