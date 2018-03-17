"Он стал совершенно другим": Вацко - о Ярмоленко

Виктор Вацко проанализировал выступления Андрея Ярмоленко за дортмундскую Боруссию:

"Сейчас Ярмоленко в Боруссии – топ-игрок. Я смотрю игры Дортмунда, практически все матчи. До травмы он был самым сильным игроков в составе команды. Он стал совершенно другим футболистом.

Сейчас Андрей намного быстрее принимает решения, от него исходит острота, от него – динамика. Дай бог, чтобы он восстановился и вперед", – сказал Виктор Вацко во время интервью с Виктором Леоненко в Вацко Live.