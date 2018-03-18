Папа Гуйе не будет выступать за "Динамо"

Вчера, 16 марта, заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов сообщил о том, что бывший защитник «Металлиста» Папа Гуйе тренируется вместе с киевским «Динамо».

Сегодня стало известно, что опытный сенегальский оборонец не рассматривается тренерским штабом киевлян в качестве усиления команды.

Напомним, последним профессиональным клубом Гуйе был казахстанский «Актобе». С лета 2017 года футболист, отдавший харьковскому «Металлисту» лучшие годы своей карьеры (с 2006 по 2015), остается безработным.