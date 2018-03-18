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Папа Гуйе не будет выступать за "Динамо"

Папа Гуйе
07:18 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Киевское "Динамо" не намеревается подписывать контракт с опытным сенегальским защитником.

Вчера, 16 марта, заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов сообщил о том, что бывший защитник «Металлиста» Папа Гуйе тренируется вместе с киевским «Динамо».

Сегодня стало известно, что опытный сенегальский оборонец не рассматривается тренерским штабом киевлян в качестве усиления команды.

Напомним, последним профессиональным клубом Гуйе был казахстанский «Актобе». С лета 2017 года футболист, отдавший харьковскому «Металлисту» лучшие годы своей карьеры (с 2006 по 2015), остается безработным.

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Новости спорта, Новости футбола, Папа Гуйе, ФК Динамо (Киев), Футбол, Чемпионат Украины.
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