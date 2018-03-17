Лидер атаки "Ювентуса" уже летом может пополнить ряды "Реала" или "ПСЖ"

Издание Calciomercato сообщает, что Реал и ПСЖ заинтересованы в услугах форварда Ювентуса Пауло Дибалы. Ожидается, что клубы предпримут попытку подписать аргентинца летом.

Интересно, что оба клуба рассматривает Дибалу как альтернативу Неймару. При этом Ювентус готов выслушать предложения по игроку.

В текущем сезоне Дибала провел за Ювентус 17 матчей в Серии А и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что главный тренер Ювентуса Массмилиано Аллегри может возглавить как раз ПСЖ.