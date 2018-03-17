Селезнев отметился шикарным голом за "Акхисар" (Видео)

Сегодня Акхисар на выезде противостоял Генчлербирлии в рамках 26-го тура турецкой Суперлиги

Украинец Евгений Селезне вышел на поле в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. На 43-й минуте именно Евгений открыл счет в матче, однако на последней минуте хозяева вырвали ничью.