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Селезнев отметился шикарным голом за "Акхисар" (Видео)
20:21 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинский нападающий Евгений Селезнев продолжает приносить пользу своей команде.
Сегодня Акхисар на выезде противостоял Генчлербирлии в рамках 26-го тура турецкой Суперлиги
Украинец Евгений Селезне вышел на поле в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. На 43-й минуте именно Евгений открыл счет в матче, однако на последней минуте хозяева вырвали ничью.
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