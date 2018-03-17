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Месси рассказал, как изменилась его игра

Лионель Месси
16:22 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Лионель Месси счичает, что стал более командым игроком.

Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал об изменениях своего игрового стиля, а также о смене функций на футбольном поле.

"Раньше я получал мяч и пытался сыграть самостоятельно. Теперь я больше работаю на команду, чаще пасую и не так много действую эгоистично и завершаю.

Я стараюсь перемещаться с одной позиции к другой. Бегаю я столько же, сколько и раньше, но по-другому", – сказал Месси в комментарии Sport.es.

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Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
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