Месси рассказал, как изменилась его игра

Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал об изменениях своего игрового стиля, а также о смене функций на футбольном поле.

"Раньше я получал мяч и пытался сыграть самостоятельно. Теперь я больше работаю на команду, чаще пасую и не так много действую эгоистично и завершаю.

Я стараюсь перемещаться с одной позиции к другой. Бегаю я столько же, сколько и раньше, но по-другому", – сказал Месси в комментарии Sport.es.