Моуриньо: В "Севилье" много футболистов, которые играли бы в моей команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игроках «Севильи».

«Это команда с большим опытом на самом высоком уровне. Они каждую неделю играют с «Реалом», «Валенсией», «Атлетико», «Барселоной», с лучшими игроками. Думаете, они не попали бы в состав «Манчестер Юнайтед»? Не буду называть имён, потому что, если сделаю это, их агенты будут прыгать от счастья. В «Севилье» много футболистов, которые играли бы в моей команде», – приводит слова Моуринью The Independent.

Напомним, «Севилья» победила «МЮ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 2:1).