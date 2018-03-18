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Зидан: Бэйл - ключевой игрок "Реала"

Зидан и Бэйл
03:37 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер "Реала" поделился своим мнением относительно важности пребывания Бэйла в его команде.

Бэйл в последнее время демонстрирует слабую игру, из-за чего в прессе появляется все больше слухов о его уходе будущим летом.

Тем не менее, тренер Реала Зинедин Зидан уверяет, что валлиец является ключевым игроком его команды.

"Гарет счастлив в Реале и он это показывает. Этот игрок является ключевым футболистом для нынешнего состава", — сказал Зидан на сегодняшней пресс-конференции.

В текущем сезоне Бэйл провел за Реал 14 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола.

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Новости спорта, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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