Зидан: Бэйл - ключевой игрок "Реала"

Бэйл в последнее время демонстрирует слабую игру, из-за чего в прессе появляется все больше слухов о его уходе будущим летом.

Тем не менее, тренер Реала Зинедин Зидан уверяет, что валлиец является ключевым игроком его команды.

"Гарет счастлив в Реале и он это показывает. Этот игрок является ключевым футболистом для нынешнего состава", — сказал Зидан на сегодняшней пресс-конференции.

В текущем сезоне Бэйл провел за Реал 14 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола.