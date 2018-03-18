Утверждены дата и время матча "Шахтер" - "Динамо"

Команды встретятся в Харькове, в субботу, 14 апреля. Встреча начнется в 17:00, сообщает официальный сайт "горняков".

Напомним, что в первом этапе команды провели два матча. В гостевой игре "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" (1:0), а в киевской встрече была зафиксирована ничья (0:0).