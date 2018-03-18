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Утверждены дата и время матча "Шахтер" - "Динамо"

Шахтер - Динамо
15:05 Сегодня Телеграф
shahta.org
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Стали известны время и дата проведения первого матча между "Шахтером" и "Динамо" во втором этапе Премьер-лиги.

Команды встретятся в Харькове, в субботу, 14 апреля. Встреча начнется в 17:00, сообщает официальный сайт "горняков".

Напомним, что в первом этапе команды провели два матча. В гостевой игре "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" (1:0), а в киевской встрече была зафиксирована ничья (0:0).

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