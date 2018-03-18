Малиновский проиграл в финале Кубка Бельгии

«Генк», за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, минимально уступил «Стандарду» в финале Кубка Бельгии (0:1).

В основное время матча победитель выявлен не был, поэтому команды сыграли еще 2 овертайма. На 92-й минуте Эмон забил единственный гол в матче и принес победу «Стандарду».

Руслан Малиновский появился в стартовом составе «Генка» и сыграл 110 минут, после чего был заменен на Дриса Ваутерса.

В текущем сезоне украинец провел 32 матча, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. Полная статистика выступлений доступна здесь.

Хавбек «Стандарда» Валерий Лучкевич участия в матче не принимал.