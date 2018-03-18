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Шевченко посетит сегодняшний матч "Динамо"

Андрей Шевченко
18:05 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Наставник сборной Украины Андрей Шевченко будет присутствовать на центральном поединке 24 тура УПЛ Динамо – Ворскла.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко посетит поединок 24 тура УПЛ Динамо – Ворскла, который пройдет сегодня в Киеве, сообщает Команда №1.

Шевченко планирует лично просмотреть игроков, вызванных в сборную Украины на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. В составе Динамо таких сразу 8, а нападающий Ворсклы Юрий Коломоец попал в резервный список.

Напомним, ранее Шевченко объявил список футболистов, которые прибудут в сборную Украины на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. Эти матчи состоятся 23 и 27 марта соответственно.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Ворскла, ФК Динамо (Киев).
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