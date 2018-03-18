Шевченко посетит сегодняшний матч "Динамо"

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко посетит поединок 24 тура УПЛ Динамо – Ворскла, который пройдет сегодня в Киеве, сообщает Команда №1.

Шевченко планирует лично просмотреть игроков, вызванных в сборную Украины на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. В составе Динамо таких сразу 8, а нападающий Ворсклы Юрий Коломоец попал в резервный список.

Напомним, ранее Шевченко объявил список футболистов, которые прибудут в сборную Украины на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. Эти матчи состоятся 23 и 27 марта соответственно.