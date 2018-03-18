Шевченко назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Украины и экс-нападающий "Милана" Андрей Шевченко считает, что "Барселона" может выиграть Лигу чемпионов, но многое будет зависеть от форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.

"Если Месси будет играть так же, как в ответном матче с "Челси" (3:0), то "Барселона" станет победителем Лиги чемпионов. Сейчас его не остановить. Он играет на очень высоком уровне", — приводит слова Шевченко Mundo Deportivo.

В четвертьфинале каталонскому клубу предстоит встретиться с итальянской "Ромой".