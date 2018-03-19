Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018 В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018
Новости: UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене
X

Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ

Неймар
00:00 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Бразилец хочет зарабатывать более миллиона евро в неделю

Форвард "ПСЖ" Неймар запросил у своего клуба рекордную для истории футболе зарплату, информирует espn.com.

По сведениям источника, бразилец обратился к руководству парижан, чтобы его оклад был увеличен до 1,13 миллионов евро за неделю.

Таким образом, 26-летний нападающий хочет стать самым высокооплачиваемым игроком мира и получать почти 60 миллионов евро за сезон.

Напомним, что сейчас бразилец находится на родине, где восстанавливается после операции на ноге. В данный момент футболист передвигается на инвалидной коляске

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига 1, Неймар, Новости футбола, ПСЖ, Сборная Бразилии, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича Хацкевич принял решение по Хачериди Шевченко посетит сегодняшний матч "Динамо"

Последние новости

Омбудсмен: Граждане РФ не заявляли о нарушении их избирательных прав Как выглядел полет первым классом в начале и середине ХХ века (Фото) NASA опубликовало снимок бури на Юпитере
Сегодня читают в спорте
01 Тайсон может сменить "Шахтер" на клуб из Серии А
02 Экс-первая ракетка мира родила Швайнштайгеру первенца
03 Одноклубник Коноплянки установил уникальный рекорд Бундеслиги
04 Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ
05 "Энергия" - обладатель Кубка Украины-2018 по футзалу
Новости сегодня
00:38 Голепад в Мадриде: "Реал" разгромил "Жирону" в невероятно зрелищном поединке
00:09 Как выглядят самые сексуальные ведущие прогноза погоды Латинской Америки (Фото)
00:08 Полиция Иерусалима застрелила мужчину, нанесшего ножевое ранение израильтянину
23:49 Как перестать есть на ночь: 6 эффективных советов
23:31 Курьезные снимки о женской растяжке из страшного сна травматолога
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Экзит-пол: Путин набрал 73,9% Экзит-пол: Путин набрал 73,9%
Новости: Веские причины начать кушать морские водоросли Веские причины начать кушать морские водоросли
Добавить комментарий
0