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Названы клубы, которым интересен вратарь сборной Украины Лунин

Андрей Лунин
19:41 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Молодой голкипер луганской "Зари" интересен многим клубам.

Вратарь "Зари" Андрей Лунин попал в сферу интересов "Ред Булла" из Зальцбурга, а также ведущего клуба из серии А и двух середняков АПЛ, сообщает «Команда №1».

По информации издания,"Ред Булл" уже вышел на "Зарю" с конкретными цифрами.

Также сообщается, что недавно в Италии прошла встреча украинской стороны и итальянских скаутов одного ведущего клуба серии А по поводу Лунина. Предположительной суммой трансфера вратаря называют 5 млн евро.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, Трансферы, ФК Заря, Футбол.
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