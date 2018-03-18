Названы клубы, которым интересен вратарь сборной Украины Лунин

Вратарь "Зари" Андрей Лунин попал в сферу интересов "Ред Булла" из Зальцбурга, а также ведущего клуба из серии А и двух середняков АПЛ, сообщает «Команда №1».

По информации издания,"Ред Булл" уже вышел на "Зарю" с конкретными цифрами.

Также сообщается, что недавно в Италии прошла встреча украинской стороны и итальянских скаутов одного ведущего клуба серии А по поводу Лунина. Предположительной суммой трансфера вратаря называют 5 млн евро.