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Врач "Боруссии" рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко

Андрей Ярмоленко
17:13 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко вскоре полностью восстановится после травмы.

Андрей Ярмоленко приступил к беговой работе с мячом, информирует Команда №1. Сообщается, что полузащитник Боруссии на следующей неделе хочет начать тренировки в общей группе.

Однако медицинский персонал клуба не хочет форсировать подготовку Ярмоленко. Скорее всего, что украинский игрок вернется на футбольное поле после паузы в чемпионате Германии, вызванной матчами сборных.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Бундеслига, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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