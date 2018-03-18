Врач "Боруссии" рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко

Андрей Ярмоленко приступил к беговой работе с мячом, информирует Команда №1. Сообщается, что полузащитник Боруссии на следующей неделе хочет начать тренировки в общей группе.

Однако медицинский персонал клуба не хочет форсировать подготовку Ярмоленко. Скорее всего, что украинский игрок вернется на футбольное поле после паузы в чемпионате Германии, вызванной матчами сборных.