Хацкевич принял решение по Хачериди

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич принял решение отстранить Евгения Хачериди от тренировок с первой командой.

Защитник сборной Украины будет работать по индивидуальной программе до конца сезона. Таким образом, Хачериди точно не сыграет в матче 24-го тура Премьер-лиги против «Ворсклы», но на следующий день отправится в расположение национальной команды.

Отметим, что контракт защитника с «Динамо» заканчивается этим летом. В текущем сезоне Хачериди провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал 1 голевую передачу.