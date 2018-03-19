Роналду обошел форварда "Барсы" и вышел на второе место голеадоров Примеры

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (6:3) забил четыре гола, довёл их общее количество в нынешнем сезоне до 22.

Это позволило португальцу выйти на второе место в гонке бомбардиров Примеры, обогнав форварда «Барселоны» Луиса Суареса (21). Лидером по-прежнему является нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 25 забитых мячей.

Стоит отметить, что Роналду требуется 92,5 минуты на один гол. У Месси этот показатель составляет 98,4 минуты, а у Суареса – 106,8.