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Роналду обошел форварда "Барсы" и вышел на второе место голеадоров Примеры

Криштиану Роналду
02:59 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Португальский форвард "Реала" набрал невероятную форму, забивая от матча к матчу все больше голов.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (6:3) забил четыре гола, довёл их общее количество в нынешнем сезоне до 22.

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Это позволило португальцу выйти на второе место в гонке бомбардиров Примеры, обогнав форварда «Барселоны» Луиса Суареса (21). Лидером по-прежнему является нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 25 забитых мячей.

Стоит отметить, что Роналду требуется 92,5 минуты на один гол. У Месси этот показатель составляет 98,4 минуты, а у Суареса – 106,8.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании.
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