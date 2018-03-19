"Лестер" - "Челси": видео голов и обзор матча Кубка Англии
Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кубка Англии Лестер — Челси (1:2).
Челси одержал сложнейшую победу над Лестером и вышел в 1/2 финала Кубка Англии.
Лестер — Челси 1:2
Голы: Варди, 76 — Мората, 42, Педро, 105
Лестер: Шмайхель — Симпсон (Диабате, 106), Морган, Магуайр, Чилвелл — Марез, Иборра (Силва, 106), Ндиди, Олбрайтон (Грей, 115) — Ихеаначо (Оказаки, 68), Варди
Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен (Кэхилл, 101), Рюдигер — Мозес, Канте, Бакайоко (Фабрегас, 46), Алонсо — Виллиан (Педро, 92), Мората (Жиру, 105+1), Азар
Предупреждения: Магуайр — Бакайоко, Мозес.