"Динамо" 4:0 "Ворскла": видео голов и обзор матча
Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо — Ворскла (4:0).
Динамо на классе разгромило Ворсклу.
Динамо – Ворскла 4:0
Голы: Беседин, 4, Бурда, 59, Цыганков, 63 (пен), Хлебас, 88
Динамо: Бойко – Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера – Гармаш (Алибеков, 72), Ротань, Вербич, Цыганков – Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78)
Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Даллку, Сапай – Гиоргадзе, Кобахидзе (Ребенок, 60), Васин, Кадимян – Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69)
Предупреждение: Ротань.