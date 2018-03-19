Самый молодой капитан "Динамо": Это большая ответственность и честь

- Вы вышли с капитанской повязкой в 20 лет. Такого в Динамо никогда не было. Какие были ощущения, что вы будете капитаном?

- Это большая ответственность и честь — представлять клуб в таком возрасте.

- Вы уже адаптировались в Динамо? Вы играет вместе с более старшими игроками?

- Это не имеет значения. Нужно выходить и доказывать, что достоин представлять такой клуб, как Динамо.

Также Виктор Цыганков побывал в студии программы ПроФутбол, когда ведущие передачи анализировали матч Динамо — Ворскла (4:0):