Самый молодой капитан "Динамо": Это большая ответственность и честь
Новости спорта: Полузащитник Динамо Виктор Цыганков — о матче против Ворсклы (4:0) и о капитанской повязке.
- Вы вышли с капитанской повязкой в 20 лет. Такого в Динамо никогда не было. Какие были ощущения, что вы будете капитаном?
- Это большая ответственность и честь — представлять клуб в таком возрасте.
- Вы уже адаптировались в Динамо? Вы играет вместе с более старшими игроками?
- Это не имеет значения. Нужно выходить и доказывать, что достоин представлять такой клуб, как Динамо.
Также Виктор Цыганков побывал в студии программы ПроФутбол, когда ведущие передачи анализировали матч Динамо — Ворскла (4:0):