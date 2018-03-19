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Самый молодой капитан "Динамо": Это большая ответственность и честь

Виктор Цыганков
14:58 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Динамо Виктор Цыганков — о матче против Ворсклы (4:0) и о капитанской повязке.

- Вы вышли с капитанской повязкой в 20 лет. Такого в Динамо никогда не было. Какие были ощущения, что вы будете капитаном?

- Это большая ответственность и честь — представлять клуб в таком возрасте.

- Вы уже адаптировались в Динамо? Вы играет вместе с более старшими игроками?

- Это не имеет значения. Нужно выходить и доказывать, что достоин представлять такой клуб, как Динамо.

Также Виктор Цыганков побывал в студии программы ПроФутбол, когда ведущие передачи анализировали матч Динамо — Ворскла (4:0): 

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Новости спорта, Виктор Цыганков, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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