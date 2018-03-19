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Зозуля: Если Хачериди не отказывался выходить на поле, зачем это было выдумывать

Роман Зозуля
12:20 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Партнеры по сборной Евгения Хачериди рассуждают о ситуации игрока в клубе.

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля ответил на комментарий Александра Шовковского о Евгении Хачериди.

«Я согласен с тобой во всем! Но я не могу понять главного тренера. Если Женя не отказывался выходить на поле, зачем было это говорить на пресс-конференции, выдумывать это!?» – написал Зозуля.

На что Александр Шовковский ему ответил:

"Роман Зозуля, ты рассуждаешь с позиции игрока. А я тебе скажу вот что, если игрок считает возможным вести себя по отношению к своим партнёрам и к тренерам как засранец, то ему стоит ожидать, что в ответ будут вести зеркально".

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Новости спорта, Александр Шовковский, Роман Зозуля, Сборная Украины, ФК Динамо (Киев).
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