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Роналду придется заплатить 15 млн евро, чтобы не сесть в тюрьму

Криштиану Роналду
19:11 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Нападающий Реала Криштиану Роналду решил пойти на сделку со следствием по делу о неуплате налогов.

33-летний португалец намерен признать свою вину и вернуть налоговой службе Испании 14,7 млн евро, информирует El Mundo.

В обмен Роналду просит испанский суд закрыть против него дело, которое предусматривает наказание в виде до 5 лет лишения свободы.

К слову, на одном из заседаний Криштиану заявил, что не нарушал закон, а дело на него открыли только из-за его имени. Однако в Министерстве финансов Испании, комментируя случай Роналду, заявили, что мошенничество со стороны португальца значительно серьезнее, чем в деле Месси.

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Новости спорта, Криштиану Роналду.
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