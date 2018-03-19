Роналду придется заплатить 15 млн евро, чтобы не сесть в тюрьму
Новости спорта: Нападающий Реала Криштиану Роналду решил пойти на сделку со следствием по делу о неуплате налогов.
33-летний португалец намерен признать свою вину и вернуть налоговой службе Испании 14,7 млн евро, информирует El Mundo.
В обмен Роналду просит испанский суд закрыть против него дело, которое предусматривает наказание в виде до 5 лет лишения свободы.
К слову, на одном из заседаний Криштиану заявил, что не нарушал закон, а дело на него открыли только из-за его имени. Однако в Министерстве финансов Испании, комментируя случай Роналду, заявили, что мошенничество со стороны португальца значительно серьезнее, чем в деле Месси.