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Феррейра: Не знаю, буду ли продлевать контракт с "Шахтером"

Факундо Феррейра
17:31 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Форвард Шахтера Факундо Феррейра может покинуть клуб уже летом.

Будущим летом у Феррейры заканчивается контракт с Шахтером и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

"Не знаю, буду ли продлевать контракт с Шахтером. Пока что у меня нет окончательного ответа на этот вопрос", - сказал Тайсон в комментарии программе "Профутбол" на телеканале 2+2.

"Мне нужно время. Сейчас вот вылетели из Лиги чемпионов, настроение не очень хорошее. В таком состоянии трудно думать о будущем", — добавил игрок.

Отметим, что летом Шахтер может не досчитаться сразу ряда основных игроков. Наверняка уйдут Фред и Бернард, непонятно будущее Исмаили и Тайсона.

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Новости спорта, УПЛ, Факундо Феррейра, ФК Шахтер, Футбол.
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