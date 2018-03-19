Феррейра: Не знаю, буду ли продлевать контракт с "Шахтером"

Будущим летом у Феррейры заканчивается контракт с Шахтером и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

"Не знаю, буду ли продлевать контракт с Шахтером. Пока что у меня нет окончательного ответа на этот вопрос", - сказал Тайсон в комментарии программе "Профутбол" на телеканале 2+2.

"Мне нужно время. Сейчас вот вылетели из Лиги чемпионов, настроение не очень хорошее. В таком состоянии трудно думать о будущем", — добавил игрок.

Отметим, что летом Шахтер может не досчитаться сразу ряда основных игроков. Наверняка уйдут Фред и Бернард, непонятно будущее Исмаили и Тайсона.