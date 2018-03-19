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Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"

Игорь Суркис
22:28 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Президент «Динамо» прокомментировал пребывание в команде экс-защитника «Днепра» и «Металлиста».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прояснил ситуацию с 33-летним сенегальским защитником Папа Гуйе, который тренируется сейчас со столичной командой.

«Папа Гуйе? Его агенты попросили, чтобы он потренировался, набрал форму. Никто не говорит, что он будет в составе «Динамо». Этот защитник играл в «Металлисте». Он был в клубе на ведущих ролях. Пускай потренируется, сделает медицинские процедуры. Нам не жалко», - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не собирается подписывать Папу Гуйе.

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Новости спорта, Игорь Суркис, Папа Гуйе, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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