Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прояснил ситуацию с 33-летним сенегальским защитником Папа Гуйе, который тренируется сейчас со столичной командой.

«Папа Гуйе? Его агенты попросили, чтобы он потренировался, набрал форму. Никто не говорит, что он будет в составе «Динамо». Этот защитник играл в «Металлисте». Он был в клубе на ведущих ролях. Пускай потренируется, сделает медицинские процедуры. Нам не жалко», - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не собирается подписывать Папу Гуйе.