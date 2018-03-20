Украинский тренер рассказал, как не смог поехать в Великобританию из-за отравления Скрипаля

Экс-наставник «Вереса» Юрий Вирт рассказал о своих амбициозных намерениях и форс-мажоре, который помешал их реализации.

– Юрий Николаевич, месяц назад вы рассказывали, что собираетесь на стажировку в Англию. Уже вернулись?

– Не поверите – я еще не ездил. Мой вылет планировался на 12 марта. Очень хотел побывать, в частности, на матче Арсенал – Милан в Лиге Европы. После этого собирался ехать в Манчестер. Но все сорвалось из-за причин, которые от меня не зависят. Теперь британцы еще строже подходят к выдаче виз. Россиянам отказывают практически всем. К нам – также более тщательное отношение. Причина – международный скандал после отравления российского агента (бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери, после чего разгорелся грандиозный дипломатический скандал между Лондоном и Москвой). Поэтому я продолжаю ожидать визу.

– Шансы есть?

– Когда подавал документы, мне сказали, что для оформления требуется 14 рабочих дней, то есть – три недели. Но уже прошло 5 таких недель. Раньше у меня были три английские визы, поэтому проблем не должно возникнуть. Оптимизма добавляет разве тот факт, что если бы мне собирались отказать – паспорт вернули бы сразу. Очевидно, нужно просто подождать. С другой стороны – кто знает, что они себе думают. На террориста я не похож. Разве что не побреюсь (Улыбается).

– Где планируете стажироваться?

– Если все будет хорошо, вылечу в Британию 14 апреля. Перед тем, 3-7 апреля пройду обучение в Швейцарии – курс для получения тренерского диплома категории PRO. После этого вернусь в Украину и, надеюсь, к тому времени моя виза будет готова.

Хочу побывать на матчах английских клубов, посмотреть, как там все работает, оценить атмосферу. Однозначно заеду на тренировку некоторых команд. Осознаю, что непросто будет с кем-то пообщаться, но надеюсь, что в Арсенале мне поможет Генрих Мхитарян. В Манчестер Сити также есть «свои люди» – Яя Туре, Фернандиньо, Зинченко. Если все удастся – будет просто супер.