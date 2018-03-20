Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Япония - Украина: где и когда смотреть матч Япония - Украина: где и когда смотреть матч
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Украинский тренер рассказал, как не смог поехать в Великобританию из-за отравления Скрипаля

Юрий Вирт
11:22 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Украинский тренер рассказал о проблемах с получением британской визы.

Экс-наставник «Вереса» Юрий Вирт рассказал о своих амбициозных намерениях и форс-мажоре, который помешал их реализации.

– Юрий Николаевич, месяц назад вы рассказывали, что собираетесь на стажировку в Англию. Уже вернулись?

– Не поверите – я еще не ездил. Мой вылет планировался на 12 марта. Очень хотел побывать, в частности, на матче Арсенал – Милан в Лиге Европы. После этого собирался ехать в Манчестер. Но все сорвалось из-за причин, которые от меня не зависят. Теперь британцы еще строже подходят к выдаче виз. Россиянам отказывают практически всем. К нам – также более тщательное отношение. Причина – международный скандал после отравления российского агента (бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери, после чего разгорелся грандиозный дипломатический скандал между Лондоном и Москвой). Поэтому я продолжаю ожидать визу.

– Шансы есть?

– Когда подавал документы, мне сказали, что для оформления требуется 14 рабочих дней, то есть – три недели. Но уже прошло 5 таких недель. Раньше у меня были три английские визы, поэтому проблем не должно возникнуть. Оптимизма добавляет разве тот факт, что если бы мне собирались отказать – паспорт вернули бы сразу. Очевидно, нужно просто подождать. С другой стороны – кто знает, что они себе думают. На террориста я не похож. Разве что не побреюсь (Улыбается).

– Где планируете стажироваться?

– Если все будет хорошо, вылечу в Британию 14 апреля. Перед тем, 3-7 апреля пройду обучение в Швейцарии – курс для получения тренерского диплома категории PRO. После этого вернусь в Украину и, надеюсь, к тому времени моя виза будет готова.

Хочу побывать на матчах английских клубов, посмотреть, как там все работает, оценить атмосферу. Однозначно заеду на тренировку некоторых команд. Осознаю, что непросто будет с кем-то пообщаться, но надеюсь, что в Арсенале мне поможет Генрих Мхитарян. В Манчестер Сити также есть «свои люди» – Яя Туре, Фернандиньо, Зинченко. Если все удастся – будет просто супер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Великобритания, Новости футбола, Сергей Скрипаль, Солсбери, Футбол, Юрий Вирт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Скаут "Челси" просматривал украинского голкипера Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо" "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги

Последние новости

Отчаянные девяностые в объективе французского фотографа (Фото) Британия продолжит вносить средства в общий бюджет ЕС после Brexit За 2 месяца в Украину не пустили 800 мигрантов
Сегодня читают в спорте
01 Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
02 Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"
03 "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
04 Юлия Джима сделала сенсационное заявление
05 Франков: Опять раздувается какой-то скандал в пику "Динамо"
Новости сегодня
12:17 Украинская балерина примерила на себя образ андрогина
12:16 СБУ задержала сторонницу "ДНР", помогавшую незаконно переоформлять квартиры
12:15 Карабаш - самый грязный город на планете (Фото)
12:04 Поветкин - Прайс: прогноз на бой от букмекеров
12:01 Уклонения от уплаты налогов: ГПУ обыскала предприятия Фирташа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Снег и гололед в Украине: ситуация на дорогах Снег и гололед в Украине: ситуация на дорогах
Новости: В Варшаве прошла антибандеровская акция В Варшаве прошла антибандеровская акция
Новости: Аграрии перекрывают дороги в Украине Аграрии перекрывают дороги в Украине
Новости: Умер последний в мире самец белого носорога Умер последний в мире самец белого носорога
Добавить комментарий
0