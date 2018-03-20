Бывший тренер "Шахтера" трудоустроился в Китае

Немецкий тренер заменил на посту Ма Лина, сообщает Marca.

По информации издания, руководство клуба рассматривало и другие кандидатуры. В частности, Лорана Блана, Луиса Фелипе Сколари, Хосе Антонио Камачо. Изменения на тренерском мостике вызваны провалом Далянь Ифан на старте чемпионата в китайской Суперлиге. Команда, несмотря на подписание звездных Фонте, Феррейры-Карраско и Гайтана, проиграла три стартовых поединка с общим счетом 0:13.

О сроках контракта 58-летнего немца не сообщается.

В феврале в китайский клуб из мадридского "Атлетико" перешли Янник Феррейра-Карраско и Николас Гайтан.

Бернд Шустер работал с рядом клубов в Германии и Испании, а также тренировал донецкий Шахтер (в сезоне 2003/04) и турецкий Бешикташ.