Месси сказал Неймару поступить по-мужски

Реал и Барселона проявляют интерес к форварду ПСЖ Неймару. Недавно сообщалось, что бразилец выдвинул условия парижскому клубу, при которых он останется на Парк де Пренс, используя при этом интерес со стороны испанских грандов.

Подобное поведение возмутило Лионеля Месси. По информации Don Balon, аргентинец лично попросил Неймара не использовать интерес Барселоны для улучшения условий в другом клубе.

Также Месси сказал бразильцу, чтобы он принял окончательное решение и поступил по-мужски.