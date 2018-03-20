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Месси сказал Неймару поступить по-мужски

Лионель Месси
13:16 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси разозлен использованием Неймаром интереса Барселоны для улучшения финансовых условий в ПСЖ.

Реал и Барселона проявляют интерес к форварду ПСЖ Неймару. Недавно сообщалось, что бразилец выдвинул условия парижскому клубу, при которых он останется на Парк де Пренс, используя при этом интерес со стороны испанских грандов.

Подобное поведение возмутило Лионеля Месси. По информации Don Balon, аргентинец лично попросил Неймара не использовать интерес Барселоны для улучшения условий в другом клубе.

Также Месси сказал бразильцу, чтобы он принял окончательное решение и поступил по-мужски.

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Новости спорта, Лионель Месси, Неймар, ФК Барселона, ФК ПСЖ.
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