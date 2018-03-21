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Дуглас Коста: Отсутствие Неймара в сборной Бразилии - шанс для других игроков

Дуглас Коста
06:39 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дуглас Коста прокомментировал травму Неймара.

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста выразил мнение, что отсутствие нападающего команды Неймара из-за травмы должно дать возможность другим игрокам.

"Холод? Мне было комфортно тренироваться. Важно, что мы чувствуем климат перед чемпионатом. Нужно тренироваться, несмотря ни на что. Отсутствие Неймара – шанс показать себя другим футболистам. У нас мощный состав, и мы все стремимся попасть в финальный список 23 футболистов, которые вернутся сюда на чемпионат мира–2018", — рассказал Коста.

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Новости спорта, Дуглас Коста, Неймар, Новости футбола, Сборная Бразилии, Футбол, ЧМ-2018.
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