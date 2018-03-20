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Верратти: ПСЖ без Неймара - как "Барселона" без Месси

Марко Верратти
21:12 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти оценил важность нападающего Неймара для команды.

"В Лиге чемпионов было тяжело противостоять "Реалу", но мы недалеко от их уровня. Многое решили мелкие эпизоды. Мы хорошо сыграли в первом матче, но соперник добился преимущества в два мяча. К тому же с нами не было Неймара. Это как "Барселона" без Месси", — цитирует Верратти Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"ПСЖ" потерпел поражение по итогам двухматчевого противостояния с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Новости спорта, Лионель Месси, Марко Верратти, Неймар, Новости футбола, ФК Барселона, ФК ПСЖ, Футбол.
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