Верратти: ПСЖ без Неймара - как "Барселона" без Месси

"В Лиге чемпионов было тяжело противостоять "Реалу", но мы недалеко от их уровня. Многое решили мелкие эпизоды. Мы хорошо сыграли в первом матче, но соперник добился преимущества в два мяча. К тому же с нами не было Неймара. Это как "Барселона" без Месси", — цитирует Верратти Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"ПСЖ" потерпел поражение по итогам двухматчевого противостояния с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.