Роналду - лучший португальский футболист по итогам 2017 года

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту Португалии за 2017 календарный год, сообщает пресс-служба "Королевского клуба".

В голосовании за приз, в котором принимали учатие футболисты, тренеры и болельщики, Роналду обошёл полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и голкипера лиссабонского "Спортинга" Руя Патрисиу. Эта награда стала второй подряд для форварда "Реала".

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых ему удалось отметиться 22 голами.