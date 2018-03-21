Роналду: Всегда говорил, что я лучший, затем доказывал это на поле

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который получил награду лучшему футболисту Португалии за 2017 календарный год, прокомментировал это событие.

"Я всегда верил и говорил, что я лучший, неважно, что говорят другие. Затем я доказывал это на поле год за годом. Это прекрасный момент, и я хочу разделить его со своими товарищами по команде", — цитирует Роналду Marca.

В голосовании за приз, в котором принимали участие футболисты, тренеры и болельщики, Роналду обошёл полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и голкипера лиссабонского "Спортинга" Руя Патрисиу. Эта награда стала второй подряд для форварда "Реала".