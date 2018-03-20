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Защитник "Шахтера" получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Исмаили
16:27 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта:

Алекс Сандро получил травму на тренировке и его место займет защитник Шахтера Исмаили. Об этом сообщают все ведущие бразильские СМИ.

Сандро травмировал бедро и не сможет принять участие в ближайших матчах. Из-за этого наставник сборной Бразилии Тите принял решение вызвать защитника Шахтера Исмаили.

Отметим, что Сандро был призван в сборную после травмы основного защитника Филипе Луиса.

Для 28-летнего футболиста этот вызов стал первым в карьере. Интересно, что в стане сборной Исмаили ждут два других "горняка" — Фред и Тайсон.

Сборная Бразилии проведет два товарищеских матча - против России (23 марта) и Германии (27 марта).

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Новости спорта, Исмаили, Новости футбола, Сборная Бразилии, ФК Шахтер, Футбол.
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