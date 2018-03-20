Наставник "Шахтера" Фонсека - второй тренер года в Португалии
Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека уступил звание тренера года в Португалии наставнику Монако Леонарду Жардиму.
Португальские СМИ сообщают об итогах голосования за лучшего тренера 2017 года в Португалии. Им стал наставник Монако Леонарду Жардим.
Второе место в голосовании занят тренер Шахтера Паулу Фонсека, а замкнул тройку наставник Бенфики Руй Витория.
Жардим в 2017 году привел Монако к чемпионству во Франции, а также полуфиналу Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что игроком года в Португалии признан нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду.