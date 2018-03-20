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Дрогба: Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны

Лионель Месси
21:50 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба высказал мнение о форварде "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Месси мог бы прямо сейчас завершить карьеру, потому что он и так уже многое сделал для футбола. Если он выиграет чемпионат мира, то станет ещё легендарнее. Он невероятный футболист. Однако я считаю, что Лео ещё не достиг уровня Пеле и Марадоны, хотя он определённо очень близок к нему", — цитирует Дрогба AFP.

В нынешнем сезоне 30-летний аргентинский нападающий провёл 28 матчей в испанской Примере и забил 25 голов.

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