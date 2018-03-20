Шевченко: Хотел бы, чтобы конкуренция в сборной Украины была выше

"Конечно, подпортила погода наши планы, но ничего. Надеялись, что сможем провести две полноценные тренировки. Сейчас посмотрим по погоде, потому что надвигается большой снегопад. Будем надеяться, что поле позволит нам завтра. На утро запланирована основная тренировка. Будет тяжело ее провести, но надеемся, что работники справятся с полем, смогут его расчистить.

О планах? Завтра улетаем, 23-го марта игра, 24-го – тренировка в Марбелье, 25-го – вылет, 27-го играем вторую игру и распускаем команду.

Мы стараемся проводить побольше сборов и матчей по регионам. Мы играли во Львове, Харькове, в Одессе… Такая цель есть у Федерации футбола и у меня в частности, потому что это популяризация футбола, людям нравится. Они с удовольствием приходят и на открытые тренировки, и на матчи. Поэтому стараемся почаще посещать регионы и другие города. Матчи Лиги наций… Думаю, что в Харькове будут… Возможно. Этим занимается федерация.

Я бы хотел, чтобы конкуренция в команде была выше. Мне приходится вызывать игроков, которые в клубах играют не так часто, как хотелось бы. Селезнев стабильно забивает? До оформления окончательного списка вызванных игроков я разговаривал с Евгением. Да, он стабильно забивает, но мне хотелось бы посмотреть в деле молодых нападающих – Артема Беседина, Романа Яремчука.

У нас большой список потенциальных новичков. Мы стараемся их вызывать, у каждого есть шанс. Главное, чтобы они показывали свои возможности на футбольном поле и делали это регулярно. У нас список сейчас состоит из более, чем 30-ти человек.

Что касается травмированных игроков – Яремчук, к сожалению, не сможет нам помочь. Мы сделали еще одно обследование – он не будет участвовать, завтра уедет. Все остальные – в нормальном состоянии. Ордец отпросился (у него родилась дочь – прим.), присоединится к нам он уже завтра.

Будет ли вызван кто-то из резервного списка вместо Яремчука? В принципе, мы знали об этой ситуации. После того, как он получил травму, мы вызвали Кравца, поэтому он здесь с нами. Команда укомплектована. Больше вызовов нет – если не случится что-то. Будем надеяться, не случится.

Отсутствие Ярмоленко даст нам возможность посмотреть в деле других игроков. Желаю ему скорейшего восстановления и полноценного возвращения в строй.

Конфликт Хачериди с Динамо? Я эту ситуацию публично комментировать не стану. Хачериди в сборной, мы на него рассчитываем. А его взаимоотношения в клубе – это его взаимоотношения с клубом. У нас тут сборная.

Позиция Зинченко в сборной? Мы посмотрим на него в тренировочном процессе. Где он лучше себя зарекомендует, там мы и будем его использовать.

Для нас важно добыть позитивный результат в матче с Саудовской Аравией. О Японии будем говорит уже после первого спарринга", - отметил Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины собралась на трехдневный сбор в Харькове, после чего отправится в Испанию, где проведет товарищеские матчи с Японией и Саудовской Аравией.