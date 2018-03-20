Травмированный Неймар отложил костыли и станцевал на одной ноге (Видео)

Однако игрок решил не скучать и, несмотря на фактор костылей, заехал в родной Сан-Паулу, на день рождения сестры своей подруги. И, как сообщает Dailymail, не просто его отпраздновал, а продемонстрировал свои танцевальные способности.

Травму Неймар получил еще в феврале и теперь вынужден бороться со временем, чтобы быть готовым к Чемпионату мира-2018, до старта которого остается всего 84 дня. В пользу игрока играет один важный фактор – его ПСЖ, а значит и сам футболист завершил еврокубковый сезон и теперь может максимально сосредоточиться на своем восстановлении, чтобы мечты о Мундиале так и не остались мечтами.