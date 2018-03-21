Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Караваев: Много вопросов задают тем, кто играет заграницей

Александр Караваев
11:18 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины хочет проверить свои силы на фоне участников ЧМ-2018.

Полузащитник луганской Зари и сборной Украины Александр Караваев поделился своими ожиданиями от ближайших товарищеских матчей против команд Саудовской Аравии и Японии.

"Сыграем с двумя командами, которые будут играть на чемпионате мира, куда мы хотели попасть, поэтому будет очень хорошо проверить свои силы на фоне этих соперников. Конечно, постараемся добыть два положительных результата.

Атмосфера как всегда великолепная. Видно, что все приезжают с большим удовольствием, в первый день все друг другу рассказывают, как у кого обстоят дела в клубе. Конечно, много вопросов задают тем, кто играет заграницей, интересно все таки, как у них там в командах все проводится", – цитирует футболиста телеканал Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины сыграет сперва против Саудовской Аравии (23-го марта), а через несколько дней против команды Японии (27-го марта).

Ранее Андрей Шевченко отметил, что он хотел бы видеть больше конкуренции в сборной Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Караваев, Сборная Украины, ФФУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Дуглас Коста: Отсутствие Неймара в сборной Бразилии - шанс для других игроков Леоненко: "Шахтер" должен был проходить "Рому" Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой

Последние новости

Участники строительства "Северного потока-2" могут попасть под санкции Украинская ведущая поделилась летним настроением с подписчиками В США отменяют авиарейсы
Сегодня читают в спорте
01 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
02 Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой
03 Леоненко: "Шахтер" должен был проходить "Рому"
04 Вечер бокса с Гвоздиком собрал рекордно низкий рейтинг
05 Гвоздик о бое Стивенсон - Джек
Новости сегодня
11:45 Селезнев присоединился к сборной Украины, но по хоккею
11:45 В сети появился трейлер фантастического фильма "Титан" (Видео)
11:41 Прически 2018: самые модные и стильные стрижки этого года (Фото)
11:36 Сахарозаменители признали опасными для здоровья
11:33 Смех до слез: люди, судьба которых решила немного пошутить
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня состоится заседание Кабмина: повестка дня Сегодня состоится заседание Кабмина: повестка дня
Новости: Трамп намерен пересмотреть ядерную сделку с Ираном Трамп намерен пересмотреть ядерную сделку с Ираном
Новости: В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова
Новости: Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
Добавить комментарий
0