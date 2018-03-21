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"Динамо" выбрало Блохина вместо Почеттино

Маурисио Почеттино
14:40 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Киевское "Динамо" в 2012 году приглашало на должность главного тренера Почеттино.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино написал в своей книге «Дивный новый мир» о том, что в 2012 году с ним контактировало «Динамо».

Почеттино встречался с официальными представителями киевского клуба и получил предложение стать его главным тренером в конце 2012 года.

Это было в период, когда он закончил работу в «Эспаньоле» и переходил в «Саутгемптон».

В сентябре 2012 года главным тренером «Динамо» стал Олег Блохин.

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Новости спорта, Маурисио Почеттино, Олег Блохин, ФК Динамо (Киев).
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