"Динамо" вскоре не будет играть на "Олимпийском"

Пресс-служба НСК Олимпийский выпустила официальный пресс-релиз по поводу подготовки к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

"Вниманию партнеров и посетителей НСК Олимпийский! — говорится в пресс-релизе. — В связи с проведением финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018, который состоится 26 мая 2018 года на главной спортивной и культурной арене страны – НСК Олимпийский, сообщаем, что на стадионе вскоре начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК Олимпийский будет закрыт для проведения любых мероприятий. Также не будут проводиться экскурсионные туры и спортивные тренировки".

Обновленный НСК Олимпийский откроется для проведения мероприятий 6 июня 2018 года. Динамо Киев свои домашние матчи в период с 14 апреля по 5 июня будет проводить на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.