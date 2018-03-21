Месси назвал своих футбольных кумиров

- Конечно, я обожал Марадону, он для меня был настоящим вдохновением. Также, когда Пабло Аймар начал прорываться, мне действительно нравилось смотреть, как он играет.

Мы играли против многих британских команд в Европе и против многих хороших игроков, но я всегда очень уважал Уэйна Руни. Он играет на наивысшем уровне много лет и один из самых особенных игроков поколения.