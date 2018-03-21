Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Сборная Украины отправилась в Испанию Сборная Украины отправилась в Испанию
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Месси назвал своих футбольных кумиров

Лионель Месси
17:52 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Легендарный игрок "Барселоны" Лионель Месси назвал своих кумиров детства и юношества.

- Конечно, я обожал Марадону, он для меня был настоящим вдохновением. Также, когда Пабло Аймар начал прорываться, мне действительно нравилось смотреть, как он играет.

Мы играли против многих британских команд в Европе и против многих хороших игроков, но я всегда очень уважал Уэйна Руни. Он играет на наивысшем уровне много лет и один из самых особенных игроков поколения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Гризманн определится с клубом до старта ЧМ-2018 Рауль возвращается в "Реал" Две страны допустили бойкот ЧМ-2018

Последние новости

Более 3 тонн янтаря изъяли на Житомирщине Невероятно смешно: когда отцы остались наедине с ребенком Этот продукт просто необходим людям с высоким давлением
Сегодня читают в спорте
01 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
02 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
03 "Динамо" выбрало Блохина вместо Почеттино
04 Андронов: Сомневаюсь, что Хачериди сказал бы подобное Лобановскому или Блохину
05 Сушкевич: На Паралимпиаде медали Украины достались россиянке
Новости сегодня
17:54 Европарламент собирается затруднить строительство "Северного Потока 2"
17:50 Данилюк: МВФ не поддерживает налоговую амнистию в Украине
17:45 Захватывающие снимки, сделанные без капли фотошопа (Фото)
17:44 Климкин анонсировал Год французского языка
17:38 "Кто-то упадет в нокаут": Паркер о бое с Джошуа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский наказал украинских монахов Папа Римский наказал украинских монахов
Новости: Внешний долг Украины вырос до $116 млрд Валовой внешний долг Украины вырос
Новости: Кабмин определил количество призывников Кабмин определил количество призывников
Новости: Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа
Добавить комментарий
0