Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)

5-кратный обладатель "Золотого мяча" практически не замечал своих партнеров-соперников и забил просто невероятный гол. Месси принял мяч в центре поля и словно метеорит промчался в штрафную и неотразимо пробил под дальнюю штангу.

Сразу семь игроков не смогли ничего сделать против скоростного дриблинга Месси: кто-то был уничтожен во время отбора, а другие провалились зонно.