Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
Новости спорта: Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал инопланетный футбол на тренировке "альбиселестес" в Манчестере.
5-кратный обладатель "Золотого мяча" практически не замечал своих партнеров-соперников и забил просто невероятный гол. Месси принял мяч в центре поля и словно метеорит промчался в штрафную и неотразимо пробил под дальнюю штангу.
Сразу семь игроков не смогли ничего сделать против скоростного дриблинга Месси: кто-то был уничтожен во время отбора, а другие провалились зонно.