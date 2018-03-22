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Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)

Лионель Месси
10:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал инопланетный футбол на тренировке "альбиселестес" в Манчестере.

5-кратный обладатель "Золотого мяча" практически не замечал своих партнеров-соперников и забил просто невероятный гол. Месси принял мяч в центре поля и словно метеорит промчался в штрафную и неотразимо пробил под дальнюю штангу.

Сразу семь игроков не смогли ничего сделать против скоростного дриблинга Месси: кто-то был уничтожен во время отбора, а другие провалились зонно.

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Новости спорта, Видео, Гол, Лионель Месси, Новости футбола, Сборная Аргентины.
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