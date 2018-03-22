Роналдо назвал главных фаворитов ЧМ-2018

"Думаю, Германия остается очень сильной командой. Испания, Франция, Англия и Аргентина с Лионелем Месси также очень опасны. Чемпионат мира всегда трудно выиграть, но нас ждет прекрасный турнир. Надеюсь, победителем снова станет Бразилия.

Мне кажется, Бразилия стала сильнее за последние 1,5 года благодаря главному тренеру Тите. У нас очень мощная команда. Травма Неймара – это большая проблема, но я думаю, что он восстановится и будет готов к турниру", – цитирует Роналдо Mirror.