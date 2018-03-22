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Роналдо назвал главных фаворитов ЧМ-2018

Роналдо
13:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Легендарный бразильский футболист Роналдо ответил на вопрос о том, какие сборные являются главными фаворитами предстоящего чемпионата мира.

"Думаю, Германия остается очень сильной командой. Испания, Франция, Англия и Аргентина с Лионелем Месси также очень опасны. Чемпионат мира всегда трудно выиграть, но нас ждет прекрасный турнир. Надеюсь, победителем снова станет Бразилия.

Мне кажется, Бразилия стала сильнее за последние 1,5 года благодаря главному тренеру Тите. У нас очень мощная команда. Травма Неймара – это большая проблема, но я думаю, что он восстановится и будет готов к турниру", – цитирует Роналдо Mirror.

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Новости спорта, Новости футбола, Роналдо, Сборная Бразилии, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
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