Япония - Украина: названа бригада арбитров на матч

Бельгийский рефери Барт Вертентен назначен главным судьей на товарищеский матч Япония — Украина.

Помогать ему будут соотечественники Рин Ванизере и Ив де Неве. Резервным арбитром выступит Лоуренс Виссер.

Ранее Вертентен никогда не работал на матчах «сине-желтых». Однако с украинскими командами он уже пересекался. Осенью прошлого года бельгиец обслуживал победный для «Динамо» матч группового этапа Лиги Европы против «Скендербеу», который киевский клуб выиграл со счетом 3:1.