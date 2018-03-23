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Япония - Украина: названа бригада арбитров на матч

Барт Вертентен
07:40 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главным судьей товарищеской встречи назначен Барт Вертентен

Бельгийский рефери Барт Вертентен назначен главным судьей на товарищеский матч Япония — Украина.

Помогать ему будут соотечественники Рин Ванизере и Ив де Неве. Резервным арбитром выступит Лоуренс Виссер.

Ранее Вертентен никогда не работал на матчах «сине-желтых». Однако с украинскими командами он уже пересекался. Осенью прошлого года бельгиец обслуживал победный для «Динамо» матч группового этапа Лиги Европы против «Скендербеу», который киевский клуб выиграл со счетом 3:1.

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Новости спорта, Барт Вертентен, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол.
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