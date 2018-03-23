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Игрок "Шахтера" сорвал овации на посвящении новичков в сборной Бразилии

Исмаили
08:14 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Защитника донецкого Шахтера Исмаили впервые вызвали в расположение сборной Бразилии.

Защитник донецкого Шахтера Исмаили впервые был вызван в расположение сборной Бразилии на матчи против России и Германии. 

Левый защитник "зажег" на посвящении новичков, вызвав восторг у партнеров по сборной. Бразильцы принялись петь вместе с Исмаили и забавно танцевать. Музыкальные таланты бразильца на своей странице в Twitter опубликовала пресс-служба Шахтера.

Отметим, что сборная Бразилии в пятницу, 23-го марта, сыграет против России. А во вторник, 27-го марта, пятикратные чемпионы мира померяются силами со сборной Германии.

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Новости спорта, Исмаили, Новости футбола, Сборная Бразилии, ФК Шахтер, Футбол.
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