Саудовская Аравия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч

Сборная Украины 23 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Саудовской Аравии.

В прямом эфире матч Саудовская Аравия – Украина можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Отметим, что товарищеская встреча между командами Украины и Саудовской Аравии состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.