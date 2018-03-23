"Челси" нашел замену Конте

Луис Энрике летом может заменить Антонио Конте на посту главного тренера Челси. По информации французского издания Le Parisien, ПСЖ, который также заинтересован в услугах этого тренера, остановил переговоры с экс-наставником Барселоны, поскольку Луис Энрике близок к переезду на "Стэмфорд Бридж".

Добавим, что на пост наставника ПСЖ или Челси также претендует Карло Анчелотти, у которого есть опыт работы в обоих клубах.