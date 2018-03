Самый быстрый человек планеты потренировался с командой Ярмоленко

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт начал тренировки с дортмундской Боруссией, которые были организованы общим спонсором Puma.

@usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv

— Borussia Dortmund (@BVB) 22 марта 2018 г.