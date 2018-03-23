Самый быстрый человек планеты потренировался с командой Ярмоленко

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт начал тренировки с дортмундской Боруссией, которые были организованы общим спонсором Puma.

Усэйн Болт получил фирменную экипировку "шмелей" и провел занятие в общей группе, а Марко Ройс и Марио Гетце объяснили легендарному атлету как обстоят дела в клубе.

Также ямаец получил специальный номер – "UB 09". и провел полноценную тренеровку.