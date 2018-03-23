Самый быстрый человек планеты потренировался с командой Ярмоленко

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Новости спорта: Усэйн Болт начал просмотр в дортмундской Боруссии.
Ямайский легкоатлет Усэйн Болт начал тренировки с дортмундской Боруссией, которые были организованы общим спонсором Puma.
@usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv
— Borussia Dortmund (@BVB) 22 марта 2018 г.
Усэйн Болт получил фирменную экипировку "шмелей" и провел занятие в общей группе, а Марко Ройс и Марио Гетце объяснили легендарному атлету как обстоят дела в клубе.
Также ямаец получил специальный номер – "UB 09". и провел полноценную тренеровку.