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Самый быстрый человек планеты потренировался с командой Ярмоленко

Усэйн Болт
12:23 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Усэйн Болт начал просмотр в дортмундской Боруссии.

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт начал тренировки с дортмундской Боруссией, которые были организованы общим спонсором Puma.

Усэйн Болт получил фирменную экипировку "шмелей" и провел занятие в общей группе, а Марко Ройс и Марио Гетце объяснили легендарному атлету как обстоят дела в клубе.

Также ямаец получил специальный номер – "UB 09". и провел полноценную тренеровку.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Болт, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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