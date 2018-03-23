Месси может пропустить матч с Италией
Новости спорта: Выход аргентинца в сегодняшнем матче под вопросом.
Нападающий Лионель Месси может пропустить товарищеский матч со сборной Италии. Об этом сообщает Premium Sport.
У аргентинца возникли проблемы с подколенным сухожильем, он почуствовал на тренировке напряжение в колене.Тренерский штаб может предоставить ему отдых и оставить вне заявки.
Ранее главный тренер Хорхе Сампаоли прокомментировал зависимость сборной Аргентины от нападающего Лионеля Месси.
Месси считает, что мундиаль в России будет для него последней возможностью стать чемпионом мира со своей национальной командой.