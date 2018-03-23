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Месси может пропустить матч с Италией

Лионель Месси
17:47 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Выход аргентинца в сегодняшнем матче под вопросом.

Нападающий Лионель Месси может пропустить товарищеский матч со сборной Италии. Об этом сообщает Premium Sport.

У аргентинца возникли проблемы с подколенным сухожильем, он почуствовал на тренировке напряжение в колене.Тренерский штаб может предоставить ему отдых и оставить вне заявки.

Ранее главный тренер Хорхе Сампаоли прокомментировал зависимость сборной Аргентины от нападающего Лионеля Месси.

Месси считает, что мундиаль в России будет для него последней возможностью стать чемпионом мира со своей национальной командой.

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Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, Сборная Аргентины, Сборная Италии, Футбол.
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